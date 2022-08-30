ЕС ищет компромиссное решение по выдаче виз россиянам

Евросоюз ищет компромиссное решение по вопросу выдачи виз россиянам для удовлетворения требований всех 27 стран сообщества. Об этом сообщили в эфире чешского телевидения, передает ТАСС.

Боррель: ЕС не поддержит полный запрет на выдачу виз для россиян

Телеканал ссылается на главу МИД Чехии Яна Липавского. Вопрос обсуждается в настоящее время в Праге на неформальном саммите Совета министров иностранных дел стран ЕС.

Ранее ряд европейских стран выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для граждан РФ. В частности, такую идею озвучили в Чехии, Эстонии и странах Прибалтики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШенгенВизы
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