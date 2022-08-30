ЕС ищет компромиссное решение по выдаче виз россиянам

Телеканал ссылается на главу МИД Чехии Яна Липавского. Вопрос обсуждается в настоящее время в Праге на неформальном саммите Совета министров иностранных дел стран ЕС.

Ранее ряд европейских стран выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для граждан РФ. В частности, такую идею озвучили в Чехии, Эстонии и странах Прибалтики.

