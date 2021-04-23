В ЕС назвали условие для возобновления диалога с Россией

Диалог между Евросоюзом и Россией возможен только в случае выполнения минских соглашений. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

По его словам, на данный момент диалог на высоком уровне приостановлен из-за российской агрессии в сторону Украины и аннексии Крыма. Стано отметил, что Евросоюз не видит заинтересованности России в этом диалоге.