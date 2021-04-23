В ЕС назвали условие для возобновления диалога с Россией

Диалог между Евросоюзом и Россией возможен только в случае выполнения минских соглашений. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

По его словам, на данный момент диалог на высоком уровне приостановлен из-за российской агрессии в сторону Украины и аннексии Крыма. Стано отметил, что Евросоюз не видит заинтересованности России в этом диалоге.

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Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Россию прекратить всякую деятельность, которая так или иначе угрожает безопасности европейский стран. Заявление было сделано на фоне обвинений Чехии в адрес России.

Напомним, 17 апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Российский МИД выразил чешской стороне решительный протест, и в качестве ответной меры Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Затем Чехия потребовала высылки еще 63 сотрудников российского посольства.

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ФОТО: pxhere.com
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