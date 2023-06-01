ЕС готов начать в этом году переговоры о вступлении Молдавии

Переговоры о присоединении Молдавии к Европейскому союзу стартуют уже в текущем году. Такие сроки назвала председатель Европейского парламента Роберта Метсола в преддверии заседания Европейского политического сообщества, которое пройдёт сегодня под Кишинёвом.

По словам Метсолы, она «впечатлена» успехами республики в воплощении в жизнь рекомендаций Еврокомиссии. Таким образом спикер Европарламента ответила на вопрос о вероятности вступления Молдавии в ЕС уже в этом десятилетии, передает «Интерфакс».

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Она заявила, что "проведение саммита в Кишиневе является свидетельством поддержки республики со стороны ЕС". "Я была здесь 10 дней назад, видела более 80 тыс. граждан на площади (собрание "Европейская Молдова"), которые выступали за интеграцию в ЕС, и мы находимся здесь, чтобы поддержать Молдавию", - сказала Метсола.

Саммит Европейского политического сообщества проходит в селе Бульбоака, которое расположено в 35 километрах от столицы Молдавии на территории туристического-винодельческого комплекса «Замок Мими».

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин объяснил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему Армения и Азербайджан собираются подписать мирный договор именно в ходе саммита ЕПС в Молдавии.

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ФОТО: РИА Новости
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