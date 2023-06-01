ЕС готов начать в этом году переговоры о вступлении Молдавии

Переговоры о присоединении Молдавии к Европейскому союзу стартуют уже в текущем году. Такие сроки назвала председатель Европейского парламента Роберта Метсола в преддверии заседания Европейского политического сообщества, которое пройдёт сегодня под Кишинёвом.

По словам Метсолы, она «впечатлена» успехами республики в воплощении в жизнь рекомендаций Еврокомиссии. Таким образом спикер Европарламента ответила на вопрос о вероятности вступления Молдавии в ЕС уже в этом десятилетии, передает «Интерфакс».