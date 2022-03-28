Ереван предлагает Баку немедленные переговоры о мирном соглашении
Ереван предлагает Баку немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совбез Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 марта в разговоре с российским президентом назвал обстановку в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе напряженной из-за продвижения военных Азербайджана.
После вновь вспыхнувших междоусобных столкновений в Карабахе 9 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Зеленский: группа экспертов оценит эффект антироссийских санкций
- Посольство Словении возобновило работу в Киеве
- Байден заявил, что не отказывается от своих слов про Путина
- Полиция Мексики опровергла стрельбу в аэропорту Канкуна
- Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии
- Байден прокомментировал возможное применение РФ химоружия
- В аэропорту Канкуна началась паника из-за звуков стрельбы
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 480 млн
- Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифы
- Вучич предложил проведение российско-украинских переговоров в Сербии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru