Азербайджан приостановил газоснабжение Карабаха

Азербайджан прекратил поставки газа в Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Армении.

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В международном ведомстве Армении также подчеркнули, что перекрытие газоснабжения ведет к гуманитарной катастрофе.

Азербайджан уже не первый раз приостанавливает поставки газа в Нагорный Карабах. По сообщениям издания Armenia Today жители Арцаха 10 дней жили без газа.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазАзербайджанНагорный Карабах
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