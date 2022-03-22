Азербайджан приостановил газоснабжение Карабаха
22 марта 202216:40
Азербайджан прекратил поставки газа в Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Армении.
В международном ведомстве Армении также подчеркнули, что перекрытие газоснабжения ведет к гуманитарной катастрофе.
Азербайджан уже не первый раз приостанавливает поставки газа в Нагорный Карабах. По сообщениям издания Armenia Today жители Арцаха 10 дней жили без газа.
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22 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru