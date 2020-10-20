Ереван назвал условие обращения в ОДКБ
Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что у Еревана пока нет необходимости обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с карабахским конфликтом, передаёт Sputnik Армения.
Дипломат пояснил, что для обращения в ОДКБ нужно, чтобы агрессия была направлена против самой Армении - квалифицировать так отдельные обстрелы населённых пунктов на территории страны ещё рано.
По словам Кочаряна, если будет нападение на Армению, то сначала Ереван должен обратиться в ООН, а затем, в соответствии с уставом, в ОДКБ. Политик добавил, что пока достаточно постоянного обмена информацией между лидерами Армении и России.
Многолетний конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Затем объявлялось о гуманитарном перемирии, однако боевые действия все ещё продолжаются.
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