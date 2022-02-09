Эрдоган ждет Путина в Турции на день всех влюбленных

В Турции ожидают, что президент России Владимир Путин приедет в республику в феврале. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

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Отмечается, что визит может состояться в день всех влюбленных – 14 февраля.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Путин может приехать в Турцию во второй половине февраля.

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Фото: kremlin.ru
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