Эрдоган: Если Путин что-то задумал, он так и сделает

Рассуждая о референдумах в Донбассе и двух регионах юга Украины, Эрдоган выразил беспокойство, что эти территории станут частью России, отмечает телеканал «360».

«Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть», — подчеркнул политик.

Эрдоган добавил, что он «придает большое значение» запланированным в четверг переговорам с Путиным.

«Я надеюсь, что мы оставим этот вопрос в той точке, до которой он дошел, и перейдем к дипломатии», — добавил турецкий лидер.

Референдумы о присоединении к РФ прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября. Избиратели проголосовали за вхождение регионов в состав России, пишет «Свободная пресса».

