Эрдоган: Если Путин что-то задумал, он так и сделает
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин всегда воплощает задуманное. Слова турецкого президента приводит агентство Anadolu.
Рассуждая о референдумах в Донбассе и двух регионах юга Украины, Эрдоган выразил беспокойство, что эти территории станут частью России, отмечает телеканал «360».
«Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть», — подчеркнул политик.
Эрдоган добавил, что он «придает большое значение» запланированным в четверг переговорам с Путиным.
«Я надеюсь, что мы оставим этот вопрос в той точке, до которой он дошел, и перейдем к дипломатии», — добавил турецкий лидер.
Референдумы о присоединении к РФ прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября. Избиратели проголосовали за вхождение регионов в состав России, пишет «Свободная пресса».
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