Эрдогану подарили карту «Турецкого мира» с куском российской территории

Глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту распространения «турецкого мира», на которой была часть Сибири и других российских территорий.

Совместную фотографию политиков опубликовали в Twitter партии. Каких-либо комментариев со стороны турецкого руководства не последовало.

На карте были указаны юг России, часть Восточной Сибири, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая и Балканский полуостров. Кроме того, представитель националистической партии на своей карте «захватил» часть монгольских и иранских территорий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СибирьЭрдоганТурция
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