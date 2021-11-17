Эрдогану подарили карту «Турецкого мира» с куском российской территории

Совместную фотографию политиков опубликовали в Twitter партии. Каких-либо комментариев со стороны турецкого руководства не последовало.

На карте были указаны юг России, часть Восточной Сибири, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая и Балканский полуостров. Кроме того, представитель националистической партии на своей карте «захватил» часть монгольских и иранских территорий.

