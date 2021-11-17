Эрдогану подарили карту «Турецкого мира» с куском российской территории
Глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту распространения «турецкого мира», на которой была часть Сибири и других российских территорий.
Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/OOLtsXsRFj— MHP (@MHP_Bilgi) November 17, 2021
Совместную фотографию политиков опубликовали в Twitter партии. Каких-либо комментариев со стороны турецкого руководства не последовало.
На карте были указаны юг России, часть Восточной Сибири, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая и Балканский полуостров. Кроме того, представитель националистической партии на своей карте «захватил» часть монгольских и иранских территорий.
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