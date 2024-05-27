Эрдоган заявил, что Турции необходима новая Конституция

Турции нужна новая Конституция. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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По его словам, действующий основной закон, «разработанный путчистами», не позволяет республике «двигаться дальше».

«Нынешняя конституция подрывает доверие к политике... Мы выражаем потребность Турции в либертарианской конституции... Я считаю это национальным долгом», - заключил Эрдоган.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с сотрудниками Минюста заявил, что стране нужна новая конституция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:КонституцияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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