Эрдоган заявил, что Турции необходима новая Конституция
Турции нужна новая Конституция. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, действующий основной закон, «разработанный путчистами», не позволяет республике «двигаться дальше».
«Нынешняя конституция подрывает доверие к политике... Мы выражаем потребность Турции в либертарианской конституции... Я считаю это национальным долгом», - заключил Эрдоган.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с сотрудниками Минюста заявил, что стране нужна новая конституция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru