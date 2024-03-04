Франция впервые в мире закрепила в конституции право на аборт
Депутаты двухпалатного парламента Франции закрепили в конституции страны право женщин на аборт. Трансляцию заседания вел телеканал Public Senat.
Решение принято в ходе совместного заседания верхней и нижней палат в Версальском дворце. Таким образом, Франция стала первой в мире страной, закрепившей право на аборт в основном законе.
О намерении внести право на аборт в конституцию в октябре 2023 года объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Как отмечают СМИ, поправка носит символический характер, поскольку прерывание беременности разрешено в стране с 1975 года.
Ранее крайне правая либертарианская коалиция Аргентины «Свобода наступает» призвали запретить в стране аборты. Активисты предложили наказание до четырех лет лишения свободы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru