Эрдоган заявил, что не во всем согласен с Путиным
С президентом РФ Владимиром Путиным можно обсуждать различные вопросы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, расхождения в позициях с главой российского государства не являются препятствием для диалога.
«Конечно, мы не во всём согласны с Путиным. Однако мы можем обсуждать между собой разные вопросы и углубляться в детали их решения», - заключил Эрдоган.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не может быть посредником в переговорах по российско-украинскому конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Документальный фильм Собчак «Осторожно, коучи» выйдет онлайн
- Эрдоган заявил, что не во всем согласен с Путиным
- Названы города РФ с десятикратным превышением уровня вредных веществ в воздухе
- Союз хлебопечения: Цены на хлеб могут вырасти минимум на 20%
- ФСБ: В Майкопе пресечена террористическая атака на православный храм
- Азербайджан заявил о желании стать полноправным участником БРИКС
- Группа The Killers прервала концерт ради полуфинала Евро-2024
- Товары для домашних животных подорожали в среднем на 13%
- Голикова: Более 60% выпускников 9-х классов планируют поступать в колледжи
- Во Франции загорелся шпиль Руанского собора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru