Эрдоган заявил, что не во всем согласен с Путиным

С президентом РФ Владимиром Путиным можно обсуждать различные вопросы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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По его словам, расхождения в позициях с главой российского государства не являются препятствием для диалога.

«Конечно, мы не во всём согласны с Путиным. Однако мы можем обсуждать между собой разные вопросы и углубляться в детали их решения», - заключил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не может быть посредником в переговорах по российско-украинскому конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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