Эрдоган заявил, что не во всем согласен с Путиным

По его словам, расхождения в позициях с главой российского государства не являются препятствием для диалога.

«Конечно, мы не во всём согласны с Путиным. Однако мы можем обсуждать между собой разные вопросы и углубляться в детали их решения», - заключил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не может быть посредником в переговорах по российско-украинскому конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».