Эрдоган заявил, что Макрон не обладает квалификацией главы государства
Президент Франции Эммануэль Макрон не обладает достаточной квалификацией для должности главы государства, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Слова политика приводит газета Star.
«Смотрите, в настоящее время они [Франция] эксплуатируют африканские страны. Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией. Буркина-Фасо дала срок: "Даю вам один месяц. Через месяц мы не хотим видеть здесь французских солдат". И я предполагаю, что Того также поступит», — указал Эрдоган.
Лидер Турции отметил, что провел много встреч с Макроном на международном уровне, и обвинил французского лидера в нечестности, пишет РИА ФАН.
«Где нет честности, там нет и доверия. <...> И есть много разных выражений, в которых я сказал ему — пусть это останется при мне», — подчеркнул турецкий президент.
Кроме того, Эрдоган добавил, что Макрон как президент потерял репутацию в парламенте. При этом Франция, по мнению политика, теряет престиж в международном сообществе, пишет Ura.ru.
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