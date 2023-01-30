Эрдоган заявил, что Макрон не обладает квалификацией главы государства

«Смотрите, в настоящее время они [Франция] эксплуатируют африканские страны. Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией. Буркина-Фасо дала срок: "Даю вам один месяц. Через месяц мы не хотим видеть здесь французских солдат". И я предполагаю, что Того также поступит», — указал Эрдоган.

Лидер Турции отметил, что провел много встреч с Макроном на международном уровне, и обвинил французского лидера в нечестности, пишет РИА ФАН.

«Где нет честности, там нет и доверия. <...> И есть много разных выражений, в которых я сказал ему — пусть это останется при мне», — подчеркнул турецкий президент.

Кроме того, Эрдоган добавил, что Макрон как президент потерял репутацию в парламенте. При этом Франция, по мнению политика, теряет престиж в международном сообществе, пишет Ura.ru.

