Выступая в Анкаре на мероприятии в честь 97-летия Национальной разведывательной организации (MIT), он указал, что государства, 5-10 лет назад называвшие оборонный бюджет бременем, в итоге вступили в гонку вооружений.

«Турция - одна из тех стран, которые очень рано начали инвестировать в оборонную стратегию. Ни один из успехов, достигнутых нашей страной, не является случайностью», - заключил Эрдоган.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

