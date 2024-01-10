Эрдоган заявил, что конфликт на Украине привел к гонке вооружений
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате российско-украинского конфликта «произошли радикальные изменения в концепциях безопасности», сообщает РИА Новости.
Выступая в Анкаре на мероприятии в честь 97-летия Национальной разведывательной организации (MIT), он указал, что государства, 5-10 лет назад называвшие оборонный бюджет бременем, в итоге вступили в гонку вооружений.
«Турция - одна из тех стран, которые очень рано начали инвестировать в оборонную стратегию. Ни один из успехов, достигнутых нашей страной, не является случайностью», - заключил Эрдоган.
Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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