Эрдоган заявил, что конфликт на Украине привел к гонке вооружений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате российско-украинского конфликта «произошли радикальные изменения в концепциях безопасности», сообщает РИА Новости.

Ракеты «случайно» упадут: В США предрекли «горячую» войну с Россией в 2024 году

Выступая в Анкаре на мероприятии в честь 97-летия Национальной разведывательной организации (MIT), он указал, что государства, 5-10 лет назад называвшие оборонный бюджет бременем, в итоге вступили в гонку вооружений.

«Турция - одна из тех стран, которые очень рано начали инвестировать в оборонную стратегию. Ни один из успехов, достигнутых нашей страной, не является случайностью», - заключил Эрдоган.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияГонка ВооруженийТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

Горячие новости

Все новости

партнеры