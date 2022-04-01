Эрдоган запланировал переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ряд СМИ.

Отмечается, что разговор должен состояться в 16:00 часов по московскому времени.

Эрдоган вновь предложил организовать встречу президентов РФ и Украины

31 марта RT сообщил, что Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил встречу российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал предложение Эрдогана по проведению встречи Путина и Зеленского в Турции «оскорблением дальше некуда».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыРоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры