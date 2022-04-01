Эрдоган запланировал переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что разговор должен состояться в 16:00 часов по московскому времени.
31 марта RT сообщил, что Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил встречу российской и украинской делегаций в Стамбуле.
Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал предложение Эрдогана по проведению встречи Путина и Зеленского в Турции «оскорблением дальше некуда».
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