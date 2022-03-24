Минюст признал иноагентами три организации
Минюст РФ признал НКО-иностранными агентами еще три российские организации. Об этом сообщает «Интерфакс».
Среди организаций две московские - благотворительный фонд развития филантропии «КАФ», автономная некоммерческая организация для издания научно-популярной газеты «Троицкий вариант - наука» и одна петербургская - «Друзья Балтики» (организации выполняют функцию иноагента).
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. Закон, в частности, ввел понятие СМИ-иноагент, на основании этого закона СМИ, получающее зарубежное финансирование, может быть признано иноагентом.
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