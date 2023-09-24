Эрдоган встретится с Алиевым в Нахичевани 25 сентября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Нахичевани. Об этом сообщает телеканал NTV.

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Главы государств обсудят отношения между двумя странами, международные и региональные события. Переговоры состоятся в понедельник, 25 сентября.

Ожидается, что Эрдоган и Алиев также обсудят «процесс разоружения сепаратистских солдат» в Нагорном Карабахе.

Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Власти непризнанной республики капитулировали перед Баку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанТурция

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