Эрдоган встретится с Алиевым в Нахичевани 25 сентября

Главы государств обсудят отношения между двумя странами, международные и региональные события. Переговоры состоятся в понедельник, 25 сентября.

Ожидается, что Эрдоган и Алиев также обсудят «процесс разоружения сепаратистских солдат» в Нагорном Карабахе.

Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Власти непризнанной республики капитулировали перед Баку, передает «Радиоточка НСН».

