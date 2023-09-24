Эрдоган встретится с Алиевым в Нахичевани 25 сентября
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Нахичевани. Об этом сообщает телеканал NTV.
Главы государств обсудят отношения между двумя странами, международные и региональные события. Переговоры состоятся в понедельник, 25 сентября.
Ожидается, что Эрдоган и Алиев также обсудят «процесс разоружения сепаратистских солдат» в Нагорном Карабахе.
Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Власти непризнанной республики капитулировали перед Баку, передает «Радиоточка НСН».
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