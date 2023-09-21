Азербайджан передал Армении проект мирного соглашения

Представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева заявил, что Армении был передан проект мирного соглашения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мирный ДоговорНагорный КарабахАрменияАзербайджан

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