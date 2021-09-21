Эрдоган в ходе Генассамблеи ООН вновь напомнил о непризнании Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН вновь заявил непризнании вхождения Крыма в состав РФ.
"Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар", - цитирует турецкого лидера РИА Новости.
Ранее в МИД Турции заявили о нелегитимности выборов в Госдуму РФ, которые прошли в Крыму 17-19 сентября 2021 года.
России следует проявлять более жесткую политическую волю в отношениях с Турцией, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- Эрдоган в ходе Генассамблеи ООН вновь напомнил о непризнании Крыма
- На юге Германии вооруженный человек взял в заложники пассажиров автобуса
- Посол РФ: Нидерланды считают Россию надежным поставщиком газа
- Реновация затронула 3 тысячи жителей Московской области
- В Подмосковье заработала интерактивная карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа
- Президент Узбекистана призвал не допустить изоляции Афганистана
- На пшеничном поле в Италии появился портрет Достоевского
- Байден призвал готовиться к новой пандемии
- США впервые ввели санкции против сервиса обмена криптовалют
- Колосков: Отказавшийся ехать в сборную Дзюба «зазвездился»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru