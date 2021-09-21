Эрдоган в ходе Генассамблеи ООН вновь напомнил о непризнании Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН вновь заявил непризнании вхождения Крыма в состав РФ.

"Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар", - цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Ранее в МИД Турции заявили о нелегитимности выборов в Госдуму РФ, которые прошли в Крыму 17-19 сентября 2021 года.

России следует проявлять более жесткую политическую волю в отношениях с Турцией, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.