Эрдоган в день рождения Путина обсудил с ним отношения РФ и Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался по телефону с Владимиром Путиным, чтобы поздравить его с днём рождения. Воспользовавшись случаем, лидеры также обсудили отношения между двумя странами и региональные вопросы.
Об этом информирует канцелярия турецкого главы государства. Сегодня президенту РФ исполнилось 69 лет, он принимает многочисленные поздравления от лидеров государств, международных организаций и производственных коллективов.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин будет работать в свой день рождения, а вечером отметит его в обществ родных и близких. По словам представителя Кремля, сейчас у президента уже нет особой самоизоляции, на которую он удалялся из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в его окружении.
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