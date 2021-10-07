Эрдоган в день рождения Путина обсудил с ним отношения РФ и Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался по телефону с Владимиром Путиным, чтобы поздравить его с днём рождения. Воспользовавшись случаем, лидеры также обсудили отношения между двумя странами и региональные вопросы.

Об этом информирует канцелярия турецкого главы государства. Сегодня президенту РФ исполнилось 69 лет, он принимает многочисленные поздравления от лидеров государств, международных организаций и производственных коллективов.



Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин будет работать в свой день рождения, а вечером отметит его в обществ родных и близких. По словам представителя Кремля, сейчас у президента уже нет особой самоизоляции, на которую он удалялся из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в его окружении.

