Эрдоган: Устраивающий Киев и Москву справедливый мир возможен
Анкара продолжит прилагать усилия для установления мира в регионе и во всем мире. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщает канцелярия турецкого лидера, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в Астане, он указал, что Турция может заложить основу для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
«Сначала путём достижения соглашения о прекращении огня, а затем мирным договором. Справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен, заявил президент", - указали в канцелярии турецкого лидер.
Ранее Эрдоган заявил, что мирные инициативы по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины без участия Москвы имеют небольшой шанс на успех, сообщает РЕН ТВ.
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