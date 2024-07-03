Эрдоган: Устраивающий Киев и Москву справедливый мир возможен

Как сообщает канцелярия турецкого лидера, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в Астане, он указал, что Турция может заложить основу для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

«Сначала путём достижения соглашения о прекращении огня, а затем мирным договором. Справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен, заявил президент", - указали в канцелярии турецкого лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что мирные инициативы по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины без участия Москвы имеют небольшой шанс на успех, сообщает РЕН ТВ.

