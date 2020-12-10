Эрдоган: У Турции нет проблем с армянским народом

Турция готова открыть двери для народа Армении и не имеет проблем с ним. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Баку.

Накануне турецкий лидер вместе с супругой прибыл в азербайджанскую столицу для участия в состоявшемся в четверг военном параде, посвящённом успехам Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По словам Эрдогана, Анкара выступает за мир в регионе и готова «открыть двери для Армении».

Ранее турецкий президент заявил, что власти Армении «обрекли свой народ на беду» и посоветовал правительству и диаспоре «взяться за ум» и «извлечь урок из Карабахской войны».

Конфликт Азербайджана и Армении на Южном Кавказе обострился в конце сентября. В результате военных действий пострадало мирное население непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Позже лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 10 ноября. Согласно документу, Баку и Ереван должны прекратить военные действия и обменяться пленными. Кроме того, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в зоне конфликта разместятся российские миротворцы.

В честь окончания военных действий президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил День Победы, который будет отмечаться в республике ежегодно 8 ноября. В четверг 10 декабря в Баку прошёл первый Парад Победы, участие в нём приняли около 3 тысяч военнослужащих и 150 единиц военной техники.

