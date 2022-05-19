Эрдоган: Турция скажет «нет» членству Швеции и Финляндии в НАТО

По словам главы государства, Анкара проинформировала членов организации, что «скажет "нет"» членству двух скандинавских стран.

«Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно. Мы сказали нашим партнерам, что скажем "нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее Турция выступила против присоединения скандинавских стран к НАТО. По данным СМИ, Анкара выдвинула ряд требований в обмен на свое согласие. Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, а также требует возвращения в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США.

