Эрдоган: Турция скажет «нет» членству Швеции и Финляндии в НАТО
Турция сообщила членам НАТО, что не поддержит вступление Швеции и Финляндии в альянс. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам главы государства, Анкара проинформировала членов организации, что «скажет "нет"» членству двух скандинавских стран.
«Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно. Мы сказали нашим партнерам, что скажем "нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Ранее Турция выступила против присоединения скандинавских стран к НАТО. По данным СМИ, Анкара выдвинула ряд требований в обмен на свое согласие. Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, а также требует возвращения в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США.
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