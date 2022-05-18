Чавушоглу: Швеция и Финляндия должны «устранить опасения» Турции в вопросах безопасности

Как считает министр, скандинавские страны должны «устранить опасения» Турции по вопросам безопасности.

Турция выступила против появления в Альянсе скандинавов и выдвинула ряд требований. В частности, она хочет, чтобы в этих странах признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана.

Ранее глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель заявил, что Швеция и Финляндия могут войти в НАТО до конца 2022 года. По его мнению, Турция всё же согласится на членство этих стран в альянсе, после продажи ей американских самолётов F-35.

