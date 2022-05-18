Чавушоглу: Швеция и Финляндия должны «устранить опасения» Турции в вопросах безопасности
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Как считает министр, скандинавские страны должны «устранить опасения» Турции по вопросам безопасности.
Турция выступила против появления в Альянсе скандинавов и выдвинула ряд требований. В частности, она хочет, чтобы в этих странах признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана.
Ранее глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель заявил, что Швеция и Финляндия могут войти в НАТО до конца 2022 года. По его мнению, Турция всё же согласится на членство этих стран в альянсе, после продажи ей американских самолётов F-35.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- Еще 785 украинских военных из «Азовстали» сдались
- Белый дом: США работают с Израилем над визитом Байдена
- МИД Франции: Ни ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией
- Хорватия против вступления в НАТО Финляндии и Швеции
- Чавушоглу: Швеция и Финляндия должны «устранить опасения» Турции в вопросах безопасности
- Росбанк перешел «Интерросу» после ухода из России группы Societe Generale
- Новак: Турецкая продукция займет ниши покинувших Россию западных компаний
- МТС планирует купить еще один видеосервис
- США возобновили работу посольства в Киеве
- Один ребенок погиб в Италии при наезде машины на детский сад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru