Чавушоглу: Швеция и Финляндия должны «устранить опасения» Турции в вопросах безопасности

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Хорватия против вступления в НАТО Финляндии и Швеции

Как считает министр, скандинавские страны должны «устранить опасения» Турции по вопросам безопасности.

Турция выступила против появления в Альянсе скандинавов и выдвинула ряд требований. В частности, она хочет, чтобы в этих странах признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана.

Ранее глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель заявил, что Швеция и Финляндия могут войти в НАТО до конца 2022 года. По его мнению, Турция всё же согласится на членство этих стран в альянсе, после продажи ей американских самолётов F-35.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Турция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры