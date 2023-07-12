Эрдоган: Турция изучит предложения России по зерновой сделке
Анкара продолжает переговоры с целью продления истекающей 17 июля зерновой сделки и изучает предложения российской стороны, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО.
Он отметил, что обсуждал этот вопрос с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. Эрдоган подчеркнул, что учел и «ряд предложение господина Владимира Путина».
10 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что старания ООН по выполнению российской части «зерновой сделки» оказались безрезультатны. Он отметил, что Россия уже несколько месяцев слышит от представителей секретариата ООН о «неимоверных усилиях», которые так и не принесли никакого результата.
7 июля президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Турцию, где провел переговоры с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru