Эрдоган: Турция изучит предложения России по зерновой сделке

10 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что старания ООН по выполнению российской части «зерновой сделки» оказались безрезультатны. Он отметил, что Россия уже несколько месяцев слышит от представителей секретариата ООН о «неимоверных усилиях», которые так и не принесли никакого результата.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Турцию, где провел переговоры с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Радиоточка НСН».

