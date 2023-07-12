Эрдоган: Турция изучит предложения России по зерновой сделке

Анкара продолжает переговоры с целью продления истекающей 17 июля зерновой сделки и изучает предложения российской стороны, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. Эрдоган подчеркнул, что учел и «ряд предложение господина Владимира Путина».

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10 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что старания ООН по выполнению российской части «зерновой сделки» оказались безрезультатны. Он отметил, что Россия уже несколько месяцев слышит от представителей секретариата ООН о «неимоверных усилиях», которые так и не принесли никакого результата.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Турцию, где провел переговоры с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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