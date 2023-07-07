Захарова обвинила ООН в невыполнении договоренностей по зерновой сделке

По ее словам, ООН не справилась с выполнением российской части договоренностей по зерновой сделке.

МИД России 4 июля заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции США, Евросоюза и Великобритании заблокировали экспорт российской сельскохозяйственной продукции.

Россия ранее согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. Глава украинского МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на уступки РФ ради ее продления, передает «Радиоточка НСН».

