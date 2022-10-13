Эрдоган призвал пересмотреть архитектуру системы мировой безопасности

Архитектуру системы мировой безопасности необходимо разработать заново. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

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«Мы считаем, что архитектура глобальной безопасности должна быть разработана заново на основе нового понимания, которое является более справедливым и равноправным», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Как отметил Эрдоган, мир больше пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, пишет Ura.ru.

Между тем президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на СВМДА заявил, что Россия делает все для создания системы равной и неделимой безопасности, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совбез ООНСаммитАстанаРеджеп Тайип Эрдоган
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