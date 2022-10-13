Эрдоган призвал пересмотреть архитектуру системы мировой безопасности
Архитектуру системы мировой безопасности необходимо разработать заново. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
«Мы считаем, что архитектура глобальной безопасности должна быть разработана заново на основе нового понимания, которое является более справедливым и равноправным», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.
Как отметил Эрдоган, мир больше пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, пишет Ura.ru.
Между тем президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на СВМДА заявил, что Россия делает все для создания системы равной и неделимой безопасности, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+15 640 / сут.
Умерли
389 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 409 / сут.
- Макрон предупредил Лукашенко о «проблемах» в случае участия в украинском конфликте
- Эрдоган призвал пересмотреть архитектуру системы мировой безопасности
- Под Винницей разбился украинский истребитель
- Эрдоган заявил, что Турция хочет помочь достичь перемирия на Украине
- Байден по ошибке объявил своего сына погибшим в Ираке
- Путин назвал ситуацию в Афганистане острейшим вызовом безопасности
- Путин: Ключевую роль в мире начинает играть Азия
- Путин прибыл в Астану
- Посол РФ: Москва следит за шагами Франции по поставкам вооружений Киеву
- Саудовская Аравия отвергла обвинения США в политическом решении ОПЕК+
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru