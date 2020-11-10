Эрдоган и Путин по телефону обсудили ситуацию в Карабахе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии, сообщает телеканал Haber Turk со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
Эрдоган в телефонном разговоре оценил соглашение о перемирии в Карабахе как верный шаг к долгосрочному урегулированию ситуации.
Турецкий лидер добавил, что страна вместе с Россией будет вести наблюдение и надзор за прекращением огня в зоне конфликта на Южном Кавказе.
Ранее в ночь на вторник президенты России, Армении и Азербайджана подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. По условиям договора, Азербайджан и Армения с 10 ноября полностью останавливают военные действия, остаются на занятых позициях и обязаны обменяться военнопленными. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворческих сил в зоне конфликта.
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