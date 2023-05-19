Эрдоган: турецкие военные останутся пока на Севере Сирии
19 мая 202317:59
Турция пока не собирается выводить военных с севера Сирии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN.
По его словам, о выводе не может идти и речи пока существует террористическая угроза республике с этих территорий.
«Нет, это не рассматривалось», - добавил Эрдоган.
Ранее стало известно, что главы Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад готовы примириться, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru