Эрдоган: турецкие военные останутся пока на Севере Сирии

По его словам, о выводе не может идти и речи пока существует террористическая угроза республике с этих территорий.

«Нет, это не рассматривалось», - добавил Эрдоган.

Ранее стало известно, что главы Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад готовы примириться, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

