Глава Минобороны Турции анонсировал четырехстороннюю встречу по Сирии в Москве
Министры обороны и руководители разведки Турции, России, Сирии и Ирана проведут встречу в Москве. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает телеканал TRT.
Планируется, что переговоры по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском пройдут 25 апреля, пишет РИА ФАН.
«Наша цель - скорейшее решение имеющихся вопросов путем переговоров и обеспечение в регионе мира и спокойствия», — указал Акар.
Переговоры министров обороны Турции и Сирии уже проводились в России в декабре, главы военных ведомств встретились впервые с 2011 года.
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