Глава Минобороны Турции анонсировал четырехстороннюю встречу по Сирии в Москве

Планируется, что переговоры по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском пройдут 25 апреля, пишет РИА ФАН.

«Наша цель - скорейшее решение имеющихся вопросов путем переговоров и обеспечение в регионе мира и спокойствия», — указал Акар.

Переговоры министров обороны Турции и Сирии уже проводились в России в декабре, главы военных ведомств встретились впервые с 2011 года.

