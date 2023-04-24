Глава Минобороны Турции анонсировал четырехстороннюю встречу по Сирии в Москве

Министры обороны и руководители разведки Турции, России, Сирии и Ирана проведут встречу в Москве. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает телеканал TRT.

Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, Ирана, России и Сирии состоится в Москве

Планируется, что переговоры по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском пройдут 25 апреля, пишет РИА ФАН.

«Наша цель - скорейшее решение имеющихся вопросов путем переговоров и обеспечение в регионе мира и спокойствия», — указал Акар.

Переговоры министров обороны Турции и Сирии уже проводились в России в декабре, главы военных ведомств встретились впервые с 2011 года.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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