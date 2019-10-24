Эрдоган требует от США выдать главу сирийских курдов

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны выдать Анкаре командующего альянсом "Сирийские демократические силы" (СДС) Мазлума Кобани Абди. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным агентства, Кобани находится в розыске по линии Интерпола. «США должны передать его Турции", - цитирует Эрдогана агентство.

Как отмечает Интерфакс, Эрдоган приедет в Вашингтон с официальным визитом 13 ноября.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев рассказал НСН, почему Вашингтон не будет воевать с Турцией из-за курдов. По его словам, для Соединенных Штатов Турция — слишком ценный союзник, чтобы перейти от угроз к конкретным действиям против нее.

