Эрдоган сообщил о визите Путина в Турцию после 31 марта

«После выборов в Турции мы примем президента России Владимира Путина», - сказал глава государства на встрече с иностранными послами.

Точной даты визита Путина Эрдоган не назвал. Москва и Анкара находятся в процессе согласования, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

Эрдоган 8 марта подтвердил планы провести мирные переговоры России и Турции в Стамбуле. При этом он напомнил, что Анкара выступает за территориальную целостность страны, передает «Радиоточка НСН».

