Эрдоган сообщил о визите Путина в Турцию после 31 марта
Президент России Владимир Путин посетит Турцию после муниципальных выборов в республике, назначенных на 31 марта. Об этом заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«После выборов в Турции мы примем президента России Владимира Путина», - сказал глава государства на встрече с иностранными послами.
Точной даты визита Путина Эрдоган не назвал. Москва и Анкара находятся в процессе согласования, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции.
Эрдоган 8 марта подтвердил планы провести мирные переговоры России и Турции в Стамбуле. При этом он напомнил, что Анкара выступает за территориальную целостность страны, передает «Радиоточка НСН».
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