Путин поздравил Эрдогана с 70-летием
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием. Об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что российский лидер тепло поздравил Эрдогана, отметив его «высокий авторитет в своей стране и за рубежом», «многолетнюю деятельность на благо турецкого народа», «укрепившиеся позиции Турции» в мире.
«Подчеркнут также существенный личный вклад ... Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений. Подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее всестороннее укрепление», — указали в Кремле.
Ранее Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением выборов и с победой патриотических сил, пишет RT.
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