Путин поздравил Эрдогана с 70-летием

Отмечается, что российский лидер тепло поздравил Эрдогана, отметив его «высокий авторитет в своей стране и за рубежом», «многолетнюю деятельность на благо турецкого народа», «укрепившиеся позиции Турции» в мире.

«Подчеркнут также существенный личный вклад ... Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений. Подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее всестороннее укрепление», — указали в Кремле.

Ранее Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением выборов и с победой патриотических сил, пишет RT.

