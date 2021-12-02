Эрдоган сменил главу Минфина Турции на фоне падения курса лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял отставку министра финансов и казначейства страны Лютфи Эльвана на фоне рекордного падения курса лиры. Указ главы республики опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.

Жители Турции призвали к отставке правительства из-за рекордного падения курса лиры

Отмечается, что Эльван подал заявление об отставке самостоятельно. Вместо него министром финансов назначен заместитель руководителя министерства Нуреддин Небати, пишет RT.

С начала года турецкая лира девальвировалась на 70%. На минувшей неделе валюта установила исторический рекорд падения, достигнув отметку в 13,45 лиры за доллар, пишет РИА ФАН. Эрдоган заявлял, что намерен снижать ключевую ставку, с сентября уже потерявшую 400 базисных пунктов. Как считает турецкий лидер, отрицательные скачки курса лиры поддерживаются искусственно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинфинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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