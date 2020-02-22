Эрдоган сделал заявление по Сирии

Турецкий лидер также заявил, что действия в Сирии его стране даются «непросто», и они связаны с гибелью людей.

Сегодня ранее стало известно о телефонных переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с НСН заявил, что договоренности о перемирии в Сирии могут быть единственной темой телефонных переговоров. Эксперт предположил, что мир будет недолгим.

