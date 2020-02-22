Эрдоган сделал заявление по Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена действовать в Сирии более решительно, сообщает телеканал «Эн-ти-ви».
По итогам телефонных переговоров Эрдогана с лидерами России - Владимиром Путиным, Франции - Эммануэлем Макроном и ФРГ - Ангелой Меркель в Турции определена дорожная карта по Сирии.
Президент Турции отметил, что «не будет подчиняться сценариям глобальных держав». Однако, не обозначил, какие именно действия Анкара предпримет в Сирии, уточняет ТАСС.
Турецкий лидер также заявил, что действия в Сирии его стране даются «непросто», и они связаны с гибелью людей.
Сегодня ранее стало известно о телефонных переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с НСН заявил, что договоренности о перемирии в Сирии могут быть единственной темой телефонных переговоров. Эксперт предположил, что мир будет недолгим.
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