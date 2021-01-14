Эрдоган сделал прививку от COVID-19
14 января 202118:42
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом турецкий лидер написал в своём Telegram-канале.
По данным агентства Anadolu, Эрдоган привился первой дозой вакцины от COVID-19 в городской больнице Анкары.
Накануне в Турции стартовала вакцинация населения китайской вакциной Sinovac. В конце декабря республика получила 3 млн доз препарата. Первыми вакцину получат медицинские работники.
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14 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru