Эрдоган рассказал о «доверительных отношениях» с Путиным

«Доверительные отношения и уважение друг к другу, которое сложилось у нас, подталкивает принятию к такого рода решений. По всем вопросам, включая строительство АЭС (в Аккую, Синопе), вопросы по теме обороны, основано на наших доверительных отношениях», — подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, турецкий президент заявил, что рассчитывает на продолжение телефонных переговоров с Путиным. Эрдоган отметил, что в случае визита российского лидера на саммит G20 будет «возможность встречи с глазу на глаз», в противном случае главы государств «продолжат телефонную дипломатию».

«Наше ожидание состоит в том, чтобы обеспечить мир», — добавил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что Путин был «не согласен открывать зерновой коридор через других», однако благодаря личным отношениям лидеров двух стран продуктовую сделку удалось восстановить, пишет Ura.ru.

Между тем турецкий президент высказался о необходимости возобновить переговоры между Россией и Украиной «для создания возможности справедливого урегулирования конфликта», напоминает телеканал «360».

