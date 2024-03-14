A haber: Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в апреле-мае

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на визит российского коллеги Владимира Путина в апреле или мае, сообщил телеканал A haber.

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По данным СМИ, визит Путина, вероятно, состоится в апреле. Тогда же в Турцию прибудет президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Кроме того, на конец апреля запланирована первая за 12 лет поездка Эрдогана в Ирак.

Эрдоган ранее вновь заявил о готовности Турции провести переговоры России и Украины в Стамбуле. Он выразил сожаление, что дипломатические усилия Анкары весной 2022 года не принесли результата, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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