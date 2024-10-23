Эрдоган прервет свою программу на саммите БРИКС из-за теракта в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прерывает свою программу на саммите БРИКС в Казани после теракта в Анкаре и возвращается в Турцию, сообщила газета Sabah.
Напомним, в Анкаре произошел теракт, в результате которого погибли пять человек и пострадали еще 22.
Турецкий лидер находится в Казани. Не так давно Эрдоган и президент России Владимир Путин завершили переговоры, которые продлилась около 55 минут. В начале переговоров глава российского государства выразил турецкой делегации соболезнования в связи с произошедшим в Анкаре.
Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН заявил, что теракт в турецкой Анкаре не связан с визитом президента страны Реджепа Тайип Эрдогана на саммит БРИКС в Казань.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru