Эрдоган прервет свою программу на саммите БРИКС из-за теракта в Анкаре

Напомним, в Анкаре произошел теракт, в результате которого погибли пять человек и пострадали еще 22.

Турецкий лидер находится в Казани. Не так давно Эрдоган и президент России Владимир Путин завершили переговоры, которые продлилась около 55 минут. В начале переговоров глава российского государства выразил турецкой делегации соболезнования в связи с произошедшим в Анкаре.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН заявил, что теракт в турецкой Анкаре не связан с визитом президента страны Реджепа Тайип Эрдогана на саммит БРИКС в Казань.

