Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию республики.

Уточняется, что протокол о вступлении Швеции в североатлантический альянс был подписан в понедельник, 23 октября.

Швеция подала совместную с Финляндией заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, однако до сих пор не получила одобрения от Турции и Венгрии. Анкара требует от Стокгольма выполнения ряда условий по борьбе с терроризмом, в том числе с прекращением акций с сожжением Корана, Будапешт объясняет свое решение подрывом отношений с Швецией.