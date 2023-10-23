Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию республики.
Уточняется, что протокол о вступлении Швеции в североатлантический альянс был подписан в понедельник, 23 октября.
Швеция подала совместную с Финляндией заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, однако до сих пор не получила одобрения от Турции и Венгрии. Анкара требует от Стокгольма выполнения ряда условий по борьбе с терроризмом, в том числе с прекращением акций с сожжением Корана, Будапешт объясняет свое решение подрывом отношений с Швецией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru