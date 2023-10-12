В Швеции за сожжение Корана впервые вынесли приговор по статье об экстремизме

Инцидент произошёл осенью 2020 года. Осуждённый сжёг Коран и снял процесс на видео, которое позже распространил в интернете. Отмечается, что священную для мусульман книгу он «поджарил с беконом на гриле», после чего оставил их возле мечети.

В итоге мужчину осудили по статье о разжигании этнической и религиозной розни. Уточняется, что это первый в Швеции приговор за подобное действие по данной статье. Осуждённый получил условное наказание, также его оштрафовали на 800 крон.

Ранее иракскому мигранту Салвану Момика, который несколько раз демонстративно сжег Коран в Швеции, разрешили новую акцию в городе Мальме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

