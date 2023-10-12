В Швеции за сожжение Корана впервые вынесли приговор по статье об экстремизме
Суд первой инстанции города Линчёпинг (Швеция) вынес приговор мужчине, который сжёг Коран, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл осенью 2020 года. Осуждённый сжёг Коран и снял процесс на видео, которое позже распространил в интернете. Отмечается, что священную для мусульман книгу он «поджарил с беконом на гриле», после чего оставил их возле мечети.
В итоге мужчину осудили по статье о разжигании этнической и религиозной розни. Уточняется, что это первый в Швеции приговор за подобное действие по данной статье. Осуждённый получил условное наказание, также его оштрафовали на 800 крон.
Ранее иракскому мигранту Салвану Момика, который несколько раз демонстративно сжег Коран в Швеции, разрешили новую акцию в городе Мальме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru