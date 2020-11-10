Эрдоган поздравил Байдена с победой на президентских выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил бывшего вице-президента США Джо Байдена с победой на президентских выборах, сообщает канал Haber Turk со ссылкой на канцелярию главы государства.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и США должны развивать и укреплять отношения стран, основанные «на общих интересах и ценностях».

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы, по итогам которых большинство голосов получил кандидат от демократической партии Джо Байден. Однако официальные результаты голосования пока не объявлены из-за большого количества бюллетеней, отправленных американцами по почте в рамках досрочного голосования.

Действующий президент США Дональд Трамп считает себя победителем выборов и заявляет о фальсификациях результатов, намереваясь добиваться пересчёта голосов через суд. Тем не менее, главы десятков стран мира уже поздравили Байдена с избранием на пост президента США.

Кремль пока не направлял демократу свои поздравления. Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, что российский президент Владимир Путин может не поздравлять Байдена до середины декабря.

