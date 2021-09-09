Эрдоган посетит США с рабочим визитом с 19 по 22 сентября
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует отправиться с визитом в США с 19 по 22 сентября. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера, передает ТАСС.
Ожидается, что визит состоится с 19 по 22 сентября, программа поездки на данный момент не оглашается.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин по телефону обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром текущую ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Глава американского военного ведомства выразил благодарность Турции за поддержку миссии в аэропорту афганского Кабула.
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