Эрдоган посетит США с рабочим визитом с 19 по 22 сентября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует отправиться с визитом в США с 19 по 22 сентября. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера, передает ТАСС.

Ожидается, что визит состоится с 19 по 22 сентября, программа поездки на данный момент не оглашается.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин по телефону обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром текущую ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Глава американского военного ведомства выразил благодарность Турции за поддержку миссии в аэропорту афганского Кабула.

