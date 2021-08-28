Министры обороны США и Турции обсудили ситуацию в Афганистане

Глава американского военного ведомства выразил благодарность Турции за поддержку миссии в аэропорту афганского Кабула.

Остин и Акар подтвердили прочные отношения между США и Турцией в сфере обороны, а также условились о контактах по вопросам, касающимся договоренностей по Афганистану.

