Министры обороны США и Турции обсудили ситуацию в Афганистане
28 августа 202105:55
Министр обороны США Ллойд Остин по телефону обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром текущую ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Глава американского военного ведомства выразил благодарность Турции за поддержку миссии в аэропорту афганского Кабула.
Остин и Акар подтвердили прочные отношения между США и Турцией в сфере обороны, а также условились о контактах по вопросам, касающимся договоренностей по Афганистану.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru