Эрдоган пообещал заставить Сирию «заплатить большую цену»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в среду объявит шаги, которые предпримет Анкара в отношении Сирии. Турецкий лидер пообещал, что Сирии придётся «заплатить большую цену» за атаки на турецких военных, передает RT.
10 февраля в Минобороны Турции заявили, что при обстреле на севере провинции Идлиб в Сирии погибли пятеро турецких военных, ещё пять получили ранения. Турция в ответ «нейтрализовала» 101 цель, объявив, в частности, об уничтожении нескольких танков, одного вертолёта и двух артиллерийских позиций.
Эрдоган пообещал, что любая атака на турецких военных в Идлибе будет получать «решительный отпор».
За последние две недели турецкие военнослужащие дважды попадали под обстрел в Идлибе. В первом случае сообщалось о восьми погибших.
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