Эрдоган пообещал заставить Сирию «заплатить большую цену»

10 февраля в Минобороны Турции заявили, что при обстреле на севере провинции Идлиб в Сирии погибли пятеро турецких военных, ещё пять получили ранения. Турция в ответ «нейтрализовала» 101 цель, объявив, в частности, об уничтожении нескольких танков, одного вертолёта и двух артиллерийских позиций.

Эрдоган пообещал, что любая атака на турецких военных в Идлибе будет получать «решительный отпор».

За последние две недели турецкие военнослужащие дважды попадали под обстрел в Идлибе. В первом случае сообщалось о восьми погибших.

