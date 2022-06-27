Эрдоган подтвердит документами «лицемерие» Швеции и Финляндии в борьбе с терроризмом
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении при помощи документов подтвердить «лицемерие» Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС.
Эрдоган заявил, что предоставит на саммите НАТО в Испании необходимые «документы, информацию и изображения».
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая из-за событий на территории Украины. Турция заблокировала начало процедуры рассмотрения этих заявок, заявив, что страны должны выполнить ряд условий. В частности, было выдвинуто требование по замораживанию активов и закрытию ассоциаций, связанных с терроризмом.
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