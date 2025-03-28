Эрдоган по телефону поговорил с Путиным
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом заявили в канцелярии турецкого лидера.
В сообщении говорится, что лидеры обсудили урегулирование российско-украинского конфликта. Эрдоган указал, что Анкара готова оказать любую поддержку в данном вопросе, в том числе организацию переговоров.
Также была затронута тема Сирии. Эрдоган высказался за совместные усилия России и Турции по обеспечению мира и стабильности в арабской республике.
«Кроме того, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Анкарой и Москвой», - заключили в канцелярии.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти были согласны с несколькими инициативами Эрдогана по вопросу урегулирования на Украине, однако Киев всегда от них отказывался, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские войска освободили Гоголевку в Курской области
- «Домов попадало прилично»: Житель Бангкока рассказал о землетрясении
- Эрдоган по телефону поговорил с Путиным
- Мьянма объявила режим ЧП в пострадавших от землетрясения регионах
- Компания LG провела пробный перезапуск завода в РФ
- Стартовали съемки сериала «Театральная зона» с Никитой Кологривым
- АТОР не получала информацию о пострадавших в Таиланде туристах из РФ
- ВСУ фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»
- Лолита: После турецких сериалов повышается рождаемость
- В России резко вырос спрос на мясные консервы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru