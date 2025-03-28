В сообщении говорится, что лидеры обсудили урегулирование российско-украинского конфликта. Эрдоган указал, что Анкара готова оказать любую поддержку в данном вопросе, в том числе организацию переговоров.

Также была затронута тема Сирии. Эрдоган высказался за совместные усилия России и Турции по обеспечению мира и стабильности в арабской республике.

«Кроме того, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Анкарой и Москвой», - заключили в канцелярии.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти были согласны с несколькими инициативами Эрдогана по вопросу урегулирования на Украине, однако Киев всегда от них отказывался, сообщает «Свободная пресса».

