Эрдоган: Турция поддерживает идею о скорейшем прекращении огня на Украине

В ходе видеоконференции главы Евросовета Антониу Кошты он отметил, что прекращение огня позволит «укрепить доверие между сторонами» конфликта.

«Мы обращаем внимание на важность прочной дипломатической основы, в рамках которой обе стороны... будут сидеть за столом переговоров», - сказал он.

Президент Турции добавил, что Анкара поддерживает «территориальную целостность и независимость Украины» и готова внести любой вклад «в установление справедливого и достойного мира».

Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция не против членства Киева в НАТО, сообщает RT.

