Эрдоган: Турция поддерживает идею о скорейшем прекращении огня на Украине

Турция поддерживает идею скорейшего прекращения боевых действий «на земле, в воздухе и на море» на Украине. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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В ходе видеоконференции главы Евросовета Антониу Кошты он отметил, что прекращение огня позволит «укрепить доверие между сторонами» конфликта.

«Мы обращаем внимание на важность прочной дипломатической основы, в рамках которой обе стороны... будут сидеть за столом переговоров», - сказал он.

Президент Турции добавил, что Анкара поддерживает «территориальную целостность и независимость Украины» и готова внести любой вклад «в установление справедливого и достойного мира».

Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция не против членства Киева в НАТО, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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