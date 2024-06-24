Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в Казахстане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Казахстане. Об этом в интервью телеканалу Habertürk заявил глава МИД Хакан Фидан.
Эрдоган планирует встретиться с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3-4 июля в Астане.
По информации телеканала Habertürk, в повестку дня переговоров войдут обсуждение ситуации на Украине, двусторонние вопросы и проект строительства газового хаба в Турции.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что Москва и Анкара считают необходимой встречу Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Если Эрдоган примет участие в саммите ШОС в Астане, Кремль рассмотрит возможность проведения этой встречи на полях мероприятия, передает «Радиоточка НСН».
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