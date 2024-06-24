Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в Казахстане

По информации телеканала Habertürk, в повестку дня переговоров войдут обсуждение ситуации на Украине, двусторонние вопросы и проект строительства газового хаба в Турции.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что Москва и Анкара считают необходимой встречу Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Если Эрдоган примет участие в саммите ШОС в Астане, Кремль рассмотрит возможность проведения этой встречи на полях мероприятия, передает «Радиоточка НСН».