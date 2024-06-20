СМИ: Переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле
Перенесенные ранее переговоры глав Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена могут состояться в рамках саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, сообщает телеканал Habertürk.
Визит турецкого лидера в США был запланирован на 9 мая, но его перенесли из-за несостыковки в графиках. Самой обсуждаемой темой предстоящего саммита станет конфликт на Украине. Эрдоган обратит внимание лидеров НАТО на продолжающиеся израильские атаки на палестинских территориях.
Ранее Эрдоган заявил, что резня в Газе не прекратится, пока Запад оказывает поддержку Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru